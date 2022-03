Ucraina, Zelenszky: “Grazie alla donna che ha interrotto il tg russo”

Il presidente ucraino, in un nuovo video diffuso online, dice di essere grato all’impiegata della tv di Mosca che ieri ha mostrato in diretta un messaggio contro la guerra e la propaganda. Poi lancia un appello ai soldati russi: “Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità”. E annuncia che i negoziati proseguono anche oggi ascolta articolo Condividi

"Sono grato a quei russi che non rinunciano a cercare di dire la verità, non rinunciano a dire come stanno le cose ai loro amici e parenti, e sono particolarmente grato a questa donna che è entrata nello studio televisivo del primo canale con uno striscione contro la guerra". Il ringraziamento arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, nel suo ultimo discorso diffuso online, rende omaggio a Marina Ovsyannikova, impiegata della principale rete televisiva russa - Channel One - che ieri si è messa dietro alla conduttrice del notiziario esponendo un cartello con scritto: "No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie". "Finché il tuo Paese non è completamente chiuso dal resto del mondo trasformandosi in un'enorme Corea del Nord - aggiunge Zelensky - devi combattere, non devi perdere l'occasione". Poi annuncia di aver parlato con il premier israeliano Naftali Bennett e che i negoziati con la Russia proseguiranno anche oggi: “Vedremo come andrà" (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - I VIDEO DI SKY TG24).

Zelensky: “Già morti più soldati russi che in Cecenia” leggi anche Ucraina, media: “Russia chiede alla Cina droni e pasti per le truppe” "In 19 giorni l'esercito russo ha avuto più soldati morti che nelle due sanguinose guerre in Cecenia", dice il presidente dell'Ucraina, che rivolgendosi ai militari russi e parlando in russo poi aggiunge: "Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete".

Zelensky: “Riforme economiche per aiutare le imprese” leggi anche Russia, "Putin è malato?" Ipotesi dell'intelligence sulla sua salute Intanto, dice Zelensky citato da Interfax, il governo ucraino ha concordato alcuni progetti per sostenere l'economia, nel tentativo di mantenere il funzionamento delle imprese e l'occupazione nei luoghi in cui la sicurezza lo permette. "In primo luogo, stiamo iniziando la riforma fiscale. Per le piccole imprese - si tratta del primo e del secondo gruppo di imprenditori individuali - stiamo introducendo pagamenti volontari della tassa unificata. In altre parole, pagate se potete, ma se non potete, non ci sono domande", spiega Zelensky. Il secondo punto principale è la massima deregolamentazione del business: "Stiamo cancellando tutti i controlli per tutte le imprese per permettere a tutti di lavorare normalmente, consentire alle città di tornare alla vita, permettere alla vita di continuare in tutti i luoghi dove non ci sono combattimenti - dice il presidente - C'è solo una condizione: dovete garantire il normale funzionamento dei vostri affari nel quadro della legislazione ucraina".