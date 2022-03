DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news del 26 marzo sulla crisi

Ambasciatore russo in Italia: "Prima si finisce, meglio è"

"Prima finisce meglio è: sono in corso trattative con l'Ucraina e speriamo in esiti positivi". Lo dice l'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, arrivato a piazzale Clodio per depositare un esposto per istigazione a delinquere e apologia di reato per alcuni articoli pubblicati dal quotidiano la Stampa.