Ancora attacchi su diverse città dell'Ucraina da parte delle forze russe. Colpite Kiev, Leopoli e un laboratorio di ricerca nucleare a Kharkiv. Il cambio di strategia della Russia porta l'esercito a concentrarsi sul Donbass . Kiev annuncia la morte di un settimo generale russo a Kherson. Secondo il sindaco di Chernihiv, la città è rasa al suolo

Appello di Zelensky: "Non salveremo Mariupol senza tank e aerei". L'Aiea esprime preoccupazione per il personale della centrale nucleare di Chernobyl. Dalla Polonia il presidente Usa Biden definisce Putin "macellaio e dittatore" e afferma: "Non può restare al potere". La Casa Bianca tenta poi di correggere il tiro, precisando che il Presidente non stava parlando di un cambio di regime in Russia. Ma la replica del Cremlino è secca: gli insulti di Biden riducono lo spazio delle trattative, non decide lui chi governa a Mosca.

Gli ultimi approfondimenti​: