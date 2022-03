DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news di oggi 28 marzo

Scholz: "Germania valuta acquisto sistema difesa antimissile"

La Germania sta valutando l'acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo, ha affermato Olaf Scholz. Per il cancelliere tedesco inoltre la caduta di Putin "non è l'obiettivo della Nato e neppure del presidente americano". La conferma arriva poi anche dallo stesso Biden, che, a chi gli chiedeva se nel discorso pronunciato a Varsavia, in cui ha detto che Putin "non può restare al potere", facesse riferimento a un cambio di regime in Russia, ha risposto "no". Il segretario di Stato americano Blinken aveva frenato ieri sul cambio di regime. Macron si era smarcato da Biden, dopo gli attacchi verbali a Putin definito "un macellaio" che non può governare.