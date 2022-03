Guerra Ucraina, Draghi a Zelensky: vi sosteniamo, porre fine a guerra

Telefonata di sostegno dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro ha riconfermato l'appoggio dell'Italia al popolo ucraino e al suo governo contro l'operazione militare russa . Draghi ha ribadito la disponibilità del nostro Paese per contribuire all'azione della comunità internazionale per fermare la guerra, trovando una soluzione alla crisi ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - MARIUPOL COME GUERNICA ).

Il primo ministro Mario Draghi ha sottolineato nella telefonata la "piena disponibilità dell'Italia a contribuire all'azione internazionale per porre fine alla guerra e promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina".

Zelensky: bombe su scuole, muoiono bambini

Nella telefonata, il presidente ucraino Zelensky ha denunciato come l'assedio dei russi vada avanti e come i bombardamenti abbiano in realtà colpito molti obiettivi non militari nelle città, tra cui le scuole, causando morti tra i civili, bambini compresi. Altro problema segnalato da Zelensky è il blocco dei corridoi umanitari.