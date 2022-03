Ucraina, soldati russi colpiti alle gambe: Kiev apre indagine

Mondo

Guerra in Ucraina, in che condizioni è l'esercito russo dopo 22 giorni

Mosca ha invaso il territorio ucraino il 24 febbraio. Si puntava a una 'guerra lampo' ma il conflitto si sta protraendo. Secondo diversi analisti le forze militari russe stanno avendo diverse difficoltà, anche per via della resistenza degli ucraini. Per l'intelligence britannica, negli ultimi giorni, i russi hanno compiuto 'progressi limitati' sul campo. Migliaia i mezzi distrutti o danneggiati

L’invasione russa dell’Ucraina è iniziata 22 giorni fa, il 24 febbraio. Da allora l’esercito di Mosca è penetrato nel territorio ucraino, sferrando attacchi su diverse città, compresa la capitale Kiev. Ma l’avanzata russa non è stata “lampo” e, anzi, sta riscontrando diverse difficoltà, anche per via della resistenza ucraina

L’esercito russo ha quindi riscontrato non pochi problemi in questa prima fase dell’offensiva. Secondo l'intelligence britannica, il ritardo nel conseguire gli obiettivi prefissati nel conflitto e il mancato controllo dello spazio aereo ucraino, hanno costretto Mosca ad ordinare l'impiego di molti più missili di quanto previsto in un primo momento. Nella foto: Chernihiv, Ucraina, dopo l'attacco russo