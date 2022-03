11/11 ©IPA/Fotogramma

Intanto l'Ucraina sta lavorando per estromettere la Russia dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica per "terrorismo nucleare", in seguito all'occupazione delle centrali nucleari ucraine di Chernobyl e Zaporizhzhia (nella foto). Lo riporta The Kyiv Independent citando il ministero dell'Energia di Kiev