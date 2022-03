Guerra Ucraina, Zelensky: "Cerchiamo pace senza indugio"

In un nuovo videomessaggio, pubblicato sui social media, il presidente ucraino ha detto che l'obiettivo "ovvio" di Kiev è il ripristino di una vita normale per il Paese. Il presidente, in un'intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn, ha poi fatto sapere che Kiev è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia

L’Ucraina sta cercando la pace "senza alcun indugio". Lo ha sottolineato in un nuovo videomessaggio, pubblicato sui social media, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che l'obiettivo "ovvio" di Kiev è il ripristino di una vita normale per il Paese. Il presidente, in un'intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn, ha poi fatto sapere che Kiev è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia. I nuovi colloqui tra le parti dovrebbero tenersi nei prossimi giorni in Turchia ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

"Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante", ha detto Zelensky. "Era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo - ha sottolineato il presidente ucraino -, hanno iniziato la guerra per questo". "Le nostre priorità nei negoziati sono note - afferma ancora Zelensky -. La sovranità e l'integrità territoriale sono fuori dubbio. Efficaci garanzie di sicurezza per il nostro Stato sono obbligatorie”.