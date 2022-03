4/12 ©Getty

Il Gruppo Wagner, compagnia militare privata già impegnata da Mosca in Ucraina, avrebbe così reclutato 800 uomini di Hezbollah, con un salario di 1.500 dollari al mese. Di questi, 200 saranno inviati in Bielorussia entro fine mese, degli altri non è chiara la destinazione. (In foto: la bandiera di Hezbollah)

Mariupol, Guernica, Grozny, Aleppo: le città rase al suolo dai bombardamenti. FOTO