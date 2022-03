Il presidente Usa a Varsavia per incontrare Duda e i ministri degli Esteri e della Difesa di Kiev. Il Cremlino: "I nuovi insulti restringono ulteriormente opportunità di ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti". Il capo della Casa Bianca sul ruolo della Polonia nel conflitto: "Consapevoli della significativa responsabilità assunta, rimaniamo in costante contatto su come procedere". Ai rappresentanti del governo ucraino: "Con voi fino alla vittoria" ascolta articolo Condividi

Vladimir Putin è un “macellaio” e la guerra che ha lanciato contro l’Ucraina cambierà il corso del ventunesimo secolo. A dirlo, durante il suo viaggio in Polonia, è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Immediata la replica del Cremlino: "i nuovi insulti di Biden a Putin restringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti". Il Capo dell Casa Bianca si trova a Varsavia, seconda tappa del viaggio in Europa che negli scorsi giorni lo ha portato a Bruxelles, dove si sono tenuti – oltre al Consiglio europeo – i summit di Nato e G7. Dalla capitale polacca, dove ha incontrato il presidente polacco Andrezj Duda, Biden ha poi detto che gli Stati Uniti ritengono un “obbligo sacro” l’articolo 5 del Trattato istitutivo della Nato: la norma prevede che un attacco militare subito da uno Stato membro venga considerato come offensiva diretta a tutti i Paesi dell’Alleanza (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO E I REPORTAGE DALL'UCRAINA).

"Significativa responsabilità" della Polonia nell'ambito della guerra in Ucraina vedi anche Guerra in Ucraina, Polonia espelle 45 diplomatici russi "La vostra libertà è la nostra", ha detto Biden durante il suo incontro con Duda, che a sua volta - "anche se i tempi sono difficili” – ha parlato di “floride” relazioni tra Polonia e Stati Uniti. Il presidente Usa si è poi detto consapevole della “significativa responsabilità” che Varsavia ha assunto nelle ultime settimane nell'ambito della guerra in Ucraina. Per questo, ha detto Biden, i due Paesi ritengono di dover "essere in costante contatto su come procedere".

"Con la Polonia fino alla vittoria" leggi anche Guerra in Ucraina, come cambia la strategia della Russia L’inquilino della Casa Bianca ha incontrato anche i ministri ucraini degli Esteri e della Difesa, Dmytro Kuleba e Oleksi Reznikov, a cui avrebbe assicurato che Washington sarà con l’Ucraina “sempre, fino alla vittoria”, ha riferito Kuleba. Nel corso del colloquio i rappresentanti del governo di Kiev avrebbero presentato un elenco di attrezzature militari che ritengono essere utili per il loro esercito. Biden, fa sapere la Casa Bianca, ha garantito "ulteriori sforzi per aiutare l'Ucraina a difendere il suo territorio" e per far sì che il presidente russo Vladimir Putin "risponda per la brutale aggressione da parte della Russia, comprese nuove sanzioni".

Biden da profughi e volontari vedi anche Ucraina, paura armi chimiche: Biden crea "Tiger Team" per rispondere È durante un incontro con i profughi ucraini in Polonia che Biden ha chiamato Putin un “macellaio”. "Siete coraggiosi", ha detto ai rifugiati che si trovano al Pge Narodowy Stadium della capitale polacca, dove Biden è andato insieme al premier Mateusz Morawiecki e al sindaco della città Rafal Trzaskowski. "I bambini mi hanno detto di pregare per i loro papà, per i loro nonni tornati a combattere" in Ucraina, ha riferito il presidente Usa. In giornata ha poi visitato le cucine di World Central Kitchen, organizzazione no-profit che lavora per garantire pasti nelle situazioni di emergenza.