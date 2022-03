Guerra Ucraina, media Uk: “Comandante russo ucciso dai suoi soldati”

Secondo varie testate, tra cui Sky News, Financial Times e il Guardian, un comandante di brigata di Mosca sarebbe stato eliminato dai suoi stessi uomini dopo le pesanti perdite subite dal reparto. Intanto sarebbe in crescita il numero dei generali russi caduti nello scontro

Un comandante di brigata russo in Ucraina sarebbe stato ucciso dai suoi stessi uomini dopo le pesanti perdite subite dal reparto: a riportarlo sono Sky News, il Financial Times e il Guardian, che citano un ufficiale occidentale. Si tratterebbe del colonnello Medvechek, che era alla guida della 37esima Brigata fucilieri motorizzata. Il fatto, ha riferito la fonte, "dà un'idea del morale dei russi". (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE DI SKY TG24).