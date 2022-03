Ucraina, generale Abroskin: mi offro al posto dei bambini di Mariupol

"Liberati i bambini, mi consegnerò"

"La mia vita appartiene solo a me - ha scritto sul social - e la offro in cambio della vita dei bambini che restano ancora a Mariupol". Allo stato attuale "sono rimasti tanti bambini in una città totalmente distrutta, e se non vengono salvati moriranno nei prossimi giorni. Lancio un appello agli occupanti russi: datemi l'opportunità di far uscire i bambini da Mariupol e mi offro io al posto loro. Fatemi entrare in città per raccogliere i bambini e organizzarne l'uscita Mi servono tre giorni. All'ultimo posto di blocco, una volta liberati i bambini, mi consegnerò", si legge nel post.