DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news del 25 marzo sulla crisi

Il presidente degli Usa Joe Biden, da Bruxelles dove ha partecipato ai vertici di Ue, G7 e Nato, ha avvertito Putin: "Risponderemo all'uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà", ha detto confermando il pieno sostegno all'Ucraina. Intanto l'Assemblea Generale dell'Onu chiede "l'immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia". Solo 5 voti contrari (Russia, Siria, Bielorussia, Eritrea, Nord Corea), astenuta la Cina. Sul campo nuovi raid con bombe al fosforo, missili e attacchi di terra da Kharkiv a Mariupol, spari sui civili in fila per gli aiuti umanitari. Sono ormai 3,7 milioni (su una popolazione di 44 milioni) le persone fuggite dall'Ucraina. Il premier italiano Draghi sottolinea l'unità straordinaria degli alleati nel condannare l'aggressione dell'Ucraina e dice: "Indipendenza dal gas russo" . Papa Francesco duro: "Mi sono vergognato dell'impegno "a spendere il 2% del Pil per l'acquisto di armi: pazzi!".