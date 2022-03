Ucraina, Putin: Occidente discrimina tutto ciò che è legato a Russia

In Occidente "sta aumentando la discriminazione verso tutto ciò che è legato alla Russia". Lo ha denunciato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso a una cerimonia di premiazione di Stato nell'ambito della cultura, sottolineando gli episodi di "divieto di scrittori e libri russi" in Europa e Usa. "Questo nel nostro Paese non è possibile", ha aggiunto, "non abbiamo posto per l'intolleranza etnica". Lo riporta Ria Novosti (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE DI SKY TG24).