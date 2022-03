1/11 ©IPA/Fotogramma

A Mosca anche nell'impenetrabile cerchio magico di Vladimir Putin cominciano ad affiorare le prime crepe. La guerra in Ucraina non sta andando secondo i piani del Cremlino e ha causato di fatto un isolamento economico internazionale per la Russia, per via delle sanzioni. Il presidente sta quindi reagendo con licenziamenti a catena. Altri fedelissimi si sono dimessi o sono spariti da settimane

