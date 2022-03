"Putin Force One", cosa sappiamo sull’aereo del presidente russo

1/10 ©Getty

Il “Putin Force One” è l’aereo presidenziale su cui vola il presidente russo Vladimir Putin. Ribattezzato così per richiamare l’Air Force One su cui viaggiano i presidenti degli Stati Uniti, è caratterizzato da equipaggiamenti molto particolari, come un pulsante per far esplodere la bomba atomica e un bagno in oro. Ecco cosa si sa sul velivolo (foto del 2021)

