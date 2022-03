4/18 ©Getty

L'ARRIVO DI PUTIN - Con l'arrivo dell'ex capo del Kgb al Cremlino le cose peggiorarono. Mosca non apprezzava l'unilateralità delle risposte americane agli attacchi dell’11 settembre, mentre a Washington si cominciò a registrare con nervosismo il nuovo attivismo della Russia. La Russia accusò gli Usa di aver incoraggiato le rivolte anti-russe in Georgia nel 2003 e soprattutto quella della cosiddetta rivoluzione arancione in Ucraina. Inoltre, Mosca criticò l'invasione statunitense dell'Iraq in quello stesso anno, pur non ricorrendo al potere di veto

