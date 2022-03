Von der Leyen: "Usa fornirà altri 15 miliardi di metri cubi di Gnl"

I prossimi passi

Biden ha detto che "tutto quello che Usa e Ue vogliono fare è avere misure concrete per ridurre la dipendenza dal gas" e che è consapevole del fatto che questo avrà un costo per l'Europa. Tuttavia, "non è solo la cosa giusta da fare da un punto di vista etico, ci metterà anche su un percorso più sicuro dal punto di vista strategico", ha detto. Il presidente ha poi specificato che "la Commissione Ue lavorerà con gli Stati membri per costruire una rete di stoccaggio del gas in tutto il continente e le infrastrutture necessarie per ricevere il gnl nonché per l'uso efficiente del gas" e che "tutto ciò verrà fatto in modo che non sia in contrasto con la strategia a emissioni zero". Inoltre, "Usa e Ue investiranno in soluzioni per creare idrogeno pulito e rinnovabile", una misura che aumenterà la sicurezza energetica, ma anche quella nazionale. Nel breve termine, ha aggiunto Biden, bisogna "far sì che le famiglie, nel mentre, superino questo inverno e il prossimo", ma "la situazione attuale rappresenta anche un'opportunità per raddoppiare i nostri sforzi per un futuro sostenibile attraverso l'uso della giusta tecnologia".