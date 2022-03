Ucraina, Zelensky a Ue: grati per sanzioni, ma un po' tardi

Secondo il presidente ucraino, "c'era una possibilità" se fossero state varate sanzioni preventive, nel senso che forse la Russia non sarebbe entrata in guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l'Europa si è mossa "un po' troppo tardi" per fermare l'invasione russa, perché non ha sanzionato prima Mosca e non ha bloccato prima il gasdotto Nord Stream 2