Oggi e domani i leader europei si ritrovano a Bruxelles per approvare il quinto pacchetto di misure contro la Russia. Il tema più spinoso sul tavolo è quello dello stop ai rifornimenti di gas e petrolio russi. C'è chi spinge per farlo, come Lituania e Repubblica Ceca, e chi frena, come Germania e Francia. Di Maio: "Non poniamo veti". In Europa arriva anche il presidente Usa Biden