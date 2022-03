Guerra Russia-Ucraina, stop a treno Helsinki-San Pietroburgo

La ministra per gli Affari Europei ieri ha inviato una lettera alla compagnia VR proprietaria del treno affermando che “non è più appropriato” farlo funzionare. Stop dunque da sabato

Da sabato stop al treno Allegro, che collega Helsinki e San Pietroburgo. A deciderlo la ministra per gli Affari Europei, Tytti Tuppurainen, che ieri ha inviato una lettera alla compagnia VR affermando che “non è più appropriato far funzionare il treno”. Un collegamento da sempre fondamentale nei rapporti fra i due paesi.

Il treno Allegro

I treni Allegro sono di proprietà di una società chiamata Karelian Trains, una joint venture tra VR e la compagnia ferroviaria russa RZD. La RZD è nell’elenco delle sanzioni statunitensi contro la Russia e anche in quello europeo. Tuppurainen, ha spiegato che “la situazione per quanto riguarda Allegro è cambiata e la continuazione del traffico non è più appropriato dal punto di vista del proprietario statale”.