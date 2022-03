Cronaca

Il nostro Paese ha aggiornato il documento con le linee guida e le misure da adottare in caso di incidenti. La firma sul documento è arrivata a qualche giorno di distanza dall'attacco all'area di una centrale nucleare in Ucraina, ma gli esperti rassicurano: 'Situazione sotto controllo'

Con la speranza che non serva e che si tratti solo di una misura di precauzione, il governo ha aggiornato dopo 12 anni il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Si tratta di un documento che "individua e disciplina le misure necessarie a fronteggiare le conseguenze di incidenti in impianti nucleari di potenza ubicati 'oltre frontiera', ossia impianti prossimi al confine nazionale, in Europa e in Paesi extraeuropei"