Guerra Russia-Ucraina, anche Norvegia e Finlandia inviano armi a Kiev

Decisione storica della Finlandia: fornire armi a Kiev. È previsto l'invio di 2500 fucili d'assalto, 150mila caricatori, 1500 mine anti-carro e 70mila razioni di combattimento. Già l'altro ieri il governo finlandese aveva annunciato l'invio di giubbotti antiproiettile, elmetti e materiale di primo soccorso. Anche la Norvegia fornirà armi e assistenza umanitaria all'Ucraina per un valore di 226 milioni di dollari. Oltre ad attrezzature come caschi e giubbotti antiproiettile. Lo ha annunciato il governo norvegese, parlando di misura straordinaria per ''rafforzare gli sforzi degli attori umanitari per aiutare i gruppi più vulnerabili, compresi i bambini". Per la prima volta l'Unione Europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi e altre attrezzature all’Ucraina e prevede di sbloccare 450 milioni di euro. Tali decisioni rientrano nella mobilitazione di Europa e Stati Uniti a sostegno di Kiev dopo l’ invasione russa. Washington ha annunciato nuovi aiuti militari all'Ucraina per 350 milioni di dollari, per un totale di oltre un miliardo di dollari (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, IL LIVEBLOG) .

Mobilitazione di mezzi ed equipaggiamenti militari per l'Ucraina



In Italia il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto che prevede di cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità di Kiev. La Germania ha autorizzato la consegna a Kiev di 1.000 lanciarazzi anticarro, 500 missili Stinger terra-aria, 9 obici, 14 veicoli corazzati e 10.000 tonnellate di carburante. La Francia ha deciso la consegna aggiuntiva di equipaggiamento per la difesa e supporto per il carburante. La Svezia ha annunciato che consegnerà armi anticarro a Kiev. Il Belgio fornirà 2.000 mitragliatrici, 3.800 tonnellate di carburante, 3.000 fucili automatici e 200 armi anticarro. I Paesi Bassi sono pronti a spedire fucili di precisione ed elmetti in Ucraina oltre 200 missili antiaerei Stinger. La Repubblica Ceca ha promesso 30.000 pistole, 7.000 fucili d'assalto, 3.000 mitragliatrici e diverse dozzine di fucili di precisione, oltre a un milione di cartucce, per un valore di 7,6 milioni di euro. La Danimarca ha annunciato l'invio di 2.700 armi anticarro e consentirà ai volontari di unirsi alle brigate internazionali che l'Ucraina sta formando. Bucarest invierà carburante, giubbotti antiproiettile, elmetti, munizioni per un costo di 3 milioni di euro. Il Portogallo consegnerà giubbotti, caschi, visori notturni, granate, munizioni di diversi calibri" e anche fucili automatici G3. La Croazia invierà 16 milioni di euro di dispositivi di protezione e armi leggere. La Slovenia ha inviato pistole, munizioni ed elmetti (GUERRA IN UCRAINA: I VIDEO - LO SPECIALE).