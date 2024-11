Meteo, allerta neve e maltempo con freddo artico

Il centro

Anche al centro il mattino scorre sereno, il cielo potrebbe coprirsi in Toscana e Umbria nel pomeriggio. Previste anche piogge sparse. In serata la situazione peggiorerà con aumento delle precipitazioni e temporali sull’alta Toscana. Il maltempo poi raggiungerà tutto il centro e il sud entro venerdì, mentre è previsto un deciso miglioramento nel weekend con temperature in leggero rialzo. Domani al centro il mattino sarà caratterizzato da un tempo instabile, con piogge sparse e neve sugli Appennini a quote medio-alte. Resterà più asciutto tra Umbria e Toscana. In serata sono previsti cieli sereni.

Il sud e le isole

Nuvolosità medio-alta al sud e sulle isole nella mattinata di giovedì, ma senza altri fenomeni associati. La Sicilia occidentale potrebbe essere interessata da isolati piovaschi nel pomeriggio, mentre resterà sereno e poco nuvoloso altrove. Migliorano invece le condizioni in serata. Domani sono previsti piogge e temporali sparsi, ma sarà più asciutto sui settori adriatici. Sarà soleggiato sulla Sicilia al mattino ma nel pomeriggio tornerà il maltempo, con ampie schiarite invece sulla Sardegna. La sera è previsto un miglioramento, salvo qualche fenomeno residuo sui settori adriatici.