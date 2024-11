Nelle prossime ore, oltre alle piogge sparse, iLMeteo.it prevede anche venti forti e alcune nevicate. Soprattutto nel pomeriggio e in serata, intense raffiche di Libeccio colpiranno la Sardegna, la Liguria e il settore tirrenico. La neve imbiancherà la Val d’Aosta verso sera, specie nelle zone di confine, in alcuni casi sarà molto abbondante e a quote sempre più basse.