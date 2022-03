Ucraina, esplosione distrugge il palazzo del Governo a Kharkiv. VIDEO

Un attacco nella piazza centrale di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina: il "Kyiv Independent" ha postato un video in cui si vede la città fortemente colpita dalle bombe russe poche ore fa. L’attacco potrebbe essere stato provocato da un missile o da una bomba detonata presso un edificio che la testata identifica come la sede del governo regionale (GUERRA UCRAINA-RUSSIA, IL LIVEBLOG) .

Gli attacchi

Oleh Sinehubov, capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv, ha riferito che l'edificio amministrativo e anche alcuni palazzi residenziali nel centro della città sono stati colpiti dai bombardamenti russi. Sinehubov non ha fornito dettagli per quanto riguarda le vittime dell'ultimo bombardamento. In precedenza, aveva riferito che almeno 11 persone erano state uccise e decine di altre erano rimaste ferite negli attacchi di Kharkiv di ieri. Nei filmati si vedono diverse auto parcheggiate colpite con i vetri rotti. Il comando operativo ucraino ha fatto sapere che l'obiettivo dell'attacco era il governatore di Kharkiv e il suo gruppo, che da giorni sono ormai impegnati nella difesa della città (GUERRA IN UCRAINA: I VIDEO - LO SPECIALE).