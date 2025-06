Egitto, 2 italiani pro-Pal bloccati al Cairo. Tajani: Farnesina attiva

Si tratta di uno studente e una studentessa della scuola Holden di Torino. Fanno parte di una delle numerose delegazioni internazionali fermate "per aver violato le procedure di ingresso nel Paese" e dirette al valico di Rafah per la Global March to Gaza

Due studenti italiani che volevano partecipare alla Global march to Gaza sono stati bloccati all’aeroporto del Cairo. Si tratta di Vittoria Antonioli Arduini e Andrea Usana, rispettivamente di 22 e 25 anni, della scuola Holden di Torino, che cercavano di partecipare alla marcia internazionale verso il valico di Rafah prevista per venerdì. "Non ci fanno andare al bagno e non ci fanno prendere da mangiare" è stato il messaggio diffuso da Usana nelle scorse ore, quando era già all'aeroporto del Cairo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dai giornalisti, ha detto che “c'è un funzionario dell'ambasciata e un team del consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e interloquire con le autorità locali quindi seguiamo minuto per minuto con la nostra ambasciata e il nostro consolato la situazione".

Israele: "Impedite l'arrivo di attivisti jihadisti"

In una conferenza stampa ieri, gli organizzatori avevano dichiarato che circa 4mila partecipanti provenienti da oltre 40 paesi avevano "prenotato biglietti aerei" per il Cairo, e molti di loro erano già arrivati in Egitto in vista della marcia prevista per venerdì. Secondo l'organizzazione, i partecipanti dovrebbero raggiungere in autobus la città di El-Arish, nella penisola del Sinai, fortemente sorvegliata, prima di percorrere a piedi 50 chilometri verso il confine con Gaza. Lì è previsto che si accamperanno prima di tornare al Cairo il 19 giugno. Israele ha chiesto alle autorità egiziane "di impedire l'arrivo di manifestanti jihadisti al confine tra Egitto e Israele". Tali azioni "metterebbero a repentaglio la sicurezza dei soldati (israeliani) e non saranno consentite", ha affermato il ministro della Difesa Israel Katz.

Egitto: "Qualsiasi delegazione al confine deve ottenere approvazione ufficiale"

In risposta, il ministero degli Esteri egiziano ha affermato che, pur sostenendo gli sforzi per fare "pressione su Israele" affinché revochi il blocco su Gaza, qualsiasi delegazione straniera in visita nella zona di confine deve ottenere l'approvazione attraverso i canali ufficiali. Le autorità egiziane hanno creato una cellula di crisi all'aeroporto internazionale del Cairo "per monitorare l'afflusso di decine di attivisti internazionali in arrivo in Egitto, per esaminarne i visti, autorizzando l'ingresso ad alcune decine di loro e il rimpatrio di altri". In queste ore, infatti, stanno confluendo molte delegazioni all’aeroporto del Cairo, intenzionate a partecipare alla Global march to Gaza. Tra queste, la delegazione italiana. È stato stabilito un coordinamento con il ministero degli Esteri e le compagnie aeree per verificare i visti dei passeggeri in arrivo. Nella mattinata di oggi, 73 attivisti di varie nazionalità sarebbero stati imbarcati per il rimpatrio su un volo diretto all'aeroporto Sabiha di Istanbul.