Il vice sindaco di Mariupol a Sky TG24: "Migliaia persone bloccate"

È passato più di un mese da quando è iniziata la guerra in Ucraina e una delle città che più ne sta pagando le conseguenze è Mariupol. In un'intervista a Sky TG24, parla il vicesindaco Sergy Orlov (LE ULTIME NOTIZIE - DIMISSIONI E SPARIZIONE TRA I FEDELI DI PUTIN). "25 giorni di blocco totale senza nessun collegamento, non si riesce neanche a trasferire farmaci, cibo", ha detto. "Le truppe russe non ci permettono neanche di seppellire chi ha perso la vita. Ci sono ancora delle persone ma vivono senza riscaldamento, vanno a caccia di qualcosa da mangiare, preparano cibo per strada. Si sente tutta questa difficoltà". "Dal punto di vista militare, si vede la gente combattere per strada e anche in centro ci sono truppe ovunque".