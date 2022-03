1/10

In Ucraina le forze russe continuano a bombardare aree della capitale Kiev, ma i soldati ucraini avrebbero riconquistato alcuni territori. Al contempo prosegue l’assedio a Mariupol, strategica per controllare il mare di Azov e collegare Donbass e Crimea. Oggi i leader dei Paesi Nato si accorderanno per schierare quattro nuovi gruppi tattici in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, come ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg

