Guerra Ucraina, dentro ciò che resta di una scuola di Kharkiv. VIDEO

Là dove i ragazzi un tempo facevano lezione, oggi ci sono solo macerie. Il risultato della guerra in Ucraina è anche questo. In un collegamento con Sky TG24, l'inviato de La Stampa Francesco Semprini ha mostrato ciò che rimane di una scuola media di due piani, diventata una base per i russi. "Ci sono solo macerie e cenere, resta lo scheletro", racconta. L'edificio si trova a Kharkiv, seconda città più grande del Paese, che "viene bombardata 40 volte a notte" ( LE ULTIME NOTIZIE - PAPA: "GUERRA ATTO BARBARO" ).

Il reportage

approfondimento

La struttura, racconta Semprini, era stata occupata nel momento di massima espansione delle armate di Putin a Kharkiv. "Questa scuola era diventata il loro quartier generale e gli ucraini, la resistenza ucraina, non ha esitato a bruciarla", dice spiegando che il fatto risale a circa due settimane prima "nel momento in cui i russi qui avevano preso il controllo di buona parte della città e c'è stata la controffensiva degli ucraini, che ha riportato nelle mani dei governativi gran parte di questa zona centrale".

La situazione a Kharkiv

"Questa è una delle città dove c'è la più alta intensità di combattimenti. Ci sono 40 bombardamenti a notte, mediamente", dice il giornalista. "Lo scenario è diverso da Kiev, sembrava quasi rinata dopo la controffensiva ucraina. Sembrava di essere in una città quasi in pace se non fosse per il tuono dei cannoni che si sente continuamente alle spalle. Siamo venuti qua e abbiamo trovato una situazione di grande devastazione".