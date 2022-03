Guerra in Ucraina, concerto nella metropolitana di Kharkiv. VIDEO

Sabato 26 marzo, in un momento di tregua dai bombardamenti, la musica è diventata la protagonista in una stazione della città ucraina. Tre violinisti, un violoncellista e un bassista hanno suonato per una dozzina di sfollati, per circa mezz'ora. L'idea è stata di Sergiy Politutchy, direttore del Kharkiv Music Fest, uno dei più prestigiosi festival musicali del Paese. La performance è stata infatti organizzata nello stesso giorno in cui l'evento sarebbe dovuto iniziare quest'anno