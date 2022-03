Guerra in Ucraina, sospetto avvelenamento per Abramovich

LONDRA - A diffondere l’indiscrezione per prime sono state due testate autorevoli come il Wall Street Journal e Bellingcat, fino ad arrivare, a distanza di poco tempo, alla conferma dello stesso portavoce della vittima. L’oligarca Roman Abramovich e membri della delegazione ucraina sarebbero stati avvelenati in occasione delle trattative tra i due Paesi in conflitto. Il fatto risalirebbe alla notte tra il 3 e il 4 marzo, durante la quale le vittime avrebbero manifestato sintomi da avvelenamento con sostanze chimiche. Abramovich avrebbe perso la vista per qualche ora e avrebbe subito la desquamazione della pelle su viso e mani. Sarebbe stato curato a Istanbul. Da parte ucraina, però, la notizia è stata smentita dopo una manciata di ore, almeno per quanto riguarda i componenti della delegazione di Kiev. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

L'incontro a Mosca con Putin

Diverse fonti giornalistiche avevano riferito negli ultimi giorni come l'ex patron del Chelsea avrebbe effettivamente rivestito un ruolo di mediatore e di come la sua non fosse solo una trovata per aggirare le sanzioni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva insistito sul suo coinvolgimento e aveva persino chiesto che non fosse colpito da sanzioni. Il Financial Times aveva poi aggiunto l’importante dettaglio secondo il quale l’oligarca avrebbe anche incontrato direttamente Vladimir Putin a Mosca.