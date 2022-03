2/8 ©Getty

I comandi militari americano e russo in Siria smentiscono che si tratti di un vero e proprio coordinamento, come invece accade - sempre in Siria - tra Russia e Turchia, tra Russia e Iran e tra Russia e Israele. Si parla invece di meccanismi quotidiani di comunicazione per "ridurre il conflitto"

