La città di Odessa si prepara allo sbarco delle forze russe. Non sono solo i militari a organizzare la resistenza per l’offensiva che da tempo si dice essere vicina. Un gruppo di abitanti della città ucraina sul Mar Nero è stato fotografato mentre trasporta sacchi per costruire trincee direttamente sulla spiaggia sulla quale si pensa possano sbarcare gli uomini di Mosca

