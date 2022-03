Dopo che l'organizzazione anticorruzione per cui lavorava è stata inclusa nella lista degli estremisti, la reporter era stata costretta a lasciare la Russia. Come corrispondente, Oksana è andata al fronte, dove è riuscita a fare diversi reportage da Leopoli e Kiev per il giornale The Insider. Si tratta del quinto giornalista ucciso nel Paese in questo mese di guerra

La giornalista russa del sito di notizie indipendenti The Insider, Oksana Baulina, è stata uccisa a Kiev mentre stava riprendendo la distruzione del quartiere Podolsk (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA). Secondo la stessa redazione un altro civile sarebbe morto con lei e due persone che l'accompagnavano sono rimaste ferite e ora sono ricoverate in ospedale. Prima di entrare a far parte di The Insider, sottolinea il giornale, "Oksana ha lavorato presso la Fondazione anticorruzione. Dopo che l'organizzazione è stata inclusa nella lista degli estremisti, è stata costretta a lasciare la Russia. Come corrispondente, Oksana è andata in Ucraina, dove è riuscita a fare diversi reportage da Leopoli e Kiev. The Insider esprime le sue profonde condoglianze alla famiglia e agli amici di Oksana. Continueremo a coprire la guerra in Ucraina, compresi i crimini di guerra della Russia come il bombardamento indiscriminato di aree residenziali dove vengono uccisi civili e giornalisti".