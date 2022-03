DIRETTA Guerra Russia Ucraina, le ultime news del 24 marzo sulla crisi

È passato un mese dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Gli occupanti hanno distrutto un ponte chiave sul fiume Desna: si tratta di una rotta vitale tra Chernihiv e Kiev utilizzata per portare aiuti umanitari. In fiamme una foresta vicino alla centrale nucleare di Chernobyl. Denunciato l'uso di bombe al fosforo da parte dei russi. Non passa, intanto, al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la risoluzione di Mosca sulla situazione umanitaria in Ucraina (anche se la Cina vota a favore). il presidente americano Biden è a Bruxelles: parteciperà al Consiglio europeo dopo il vertice Nato e la riunione dei leader del G7. La Casa Bianca prepara piani di emergenza nel caso in cui la Russia dovesse usare armi chimiche, biologiche o nucleari.

