Guerra in Ucraina, la testimonianza di una rifugiata a Sky TG24

"La gente aveva paura, gli aerei bombardavano sempre, colpivano i civili. Ho ancora paura adesso". Una donna, fuggita da Mariupol, racconta ad Alessandro Ricci la sua drammatica esperienza. "Non potevamo più andare al fiume a prendere l'acqua, c'erano cadaveri lì, c'erano cadaveri ovunque. Persone morte per strada", è la sua testimonianza (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA).