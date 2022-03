Russia, la Duma approva la legge sulla pubblicazione di "fake news"

Via libera alla norma che prevede pesanti sanzioni, compreso il carcere, per la pubblicazione di presunte "notizie false" relative alle attività del Paese all'estero

I deputati della Duma hanno dato il via libera alla legge che prevede pesanti sanzioni, compreso il carcere, per la pubblicazione di presunte "fake news" relative alle attività della Russia all'estero. A riportarlo diverse agenzie di stampa, che citano fonti locali tra cui Ria Novosti ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I REPORTAGE DEI NOSTRI INVIATI ).

Il testo

Il testo, adottato in terza lettura, punisce la "diffusione pubblica di informazioni volutamente false fatte passare come informazioni affidabili" sulle attività di Mosca al di fuori del proprio territorio. Lo si legge in un comunicato del Parlamento.