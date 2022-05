1° maggio, sindacati in piazza. Orlando: "Sicurezza priorità"

9/13 ©Ansa

IL MONDO DELLA POLITICA - Il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti scrive su Facebook che “il lavoro è fondamento della nostra Repubblica, è requisito essenziale per la piena libertà personale e vera leva di sviluppo per il nostro Paese”. Per questo, “abbiamo il dovere di garantire il pieno compimento di questo diritto, per dare a tutte e a tutti la possibilità di contribuire al bene comune, con un lavoro dignitoso e sicuro. È una conquista di civiltà che non può più aspettare. Buon #1maggio!"