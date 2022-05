2/11 ©IPA/Fotogramma

Il Financial Times parla di investimenti in arrivo da 29 miliardi di euro per potenziare la rete energetica europea, anche e soprattutto in funzione delle infrastrutture necessarie per distribuire il gas metano liquido che sarà importato e poi trattato dai rigassificatori (in foto, l'impianto di rigassificazione di Panigaglia)

Gas, la strada per fare a meno della Russia passa dal mare