Giornata mondiale delle donne in matematica, è boom tra le italiane

Il 12 maggio si celebra la Giornata mondiale delle donne in matematica. Il commento della professoressa di matematica Elisabetta Strickland dell'Università Tor Vergata di Roma: "In questo momento in Italia c'è un grande entusiasmo, abbiamo grandissime matematiche"

Si celebra oggi la giornata Internazionale delle donne in Matematica, ricorrenza, che dal 2018, si celebra ogni 12 maggio, in occasione del compleanno della matematica iraniana Maryam Mirzakhani, la prima donna a ottenere la medaglia Fields, il più prestigioso riconoscimento internazionale in questa disciplina. Secondo il parere degli esperti, il nostro paese sta vivendo il suo momento d’oro per le matematiche italiane, grazie ai riconoscimenti internazionali e un numero sempre maggiore di studentesse che scelgono la scienza dei numeri.

Le parole della professoressa Elisabetta Strickland “In questo momento in Italia c'è un grande entusiasmo, abbiamo grandissime matematiche", ha dichiarato all'ANSA Elisabetta Strickland, matematica all'Università di Roma Tor Vergata e tra le coordinatrici della Giornata delle donne in Matematica in Italia, dove sono previste letture teatrali, mostre fotografiche, lezioni e laboratori didattici tese a sottolineare il talento delle donne in un settore a lungo ritenuto maschile. Le capacità delle matematiche italiane sono riconosciute a livello internazionale come indicano i due premi su dieci assegnati nell'ultimo congresso europeo della Matematica a Maria Colombo e Cristiana De Filippis, così come il successo della squadra italiana alle ultime Olimpiadi della Matematica. "Non siamo mai andate così forte, abbiamo matematiche eccellenti e una sempre maggiore presenza di studentesse, c'è un interesse alla matematica nuovo e sostanzioso", ha aggiunto Strickland.

La ricorrenza "La Giornata delle donne in matematica si celebra il 12 maggio per ricordare la memoria di una grande matematica iraniana, Maryam Mirzakhani, scomparsa purtroppo giovane e da allora si organizzano oltre un centinaio di eventi in tutto il mondo, che di anno in anno sono aumentati", ha proseguito la ricercatrice dell’Università Tor Vergata di Roma. "L'obiettivo è ispirare le donne di tutto il mondo a celebrare i propri successi in matematica e a promuovere un ambiente di lavoro aperto, accogliente e inclusivo per tutti", scrive sul sito l'Associazione internazionale per le donne in matematica.

Il calendario eventi Sono attesi in Italia almeno una decina di appuntamenti, distribuiti nell'arco di un mese, attorno alla data ufficiale del 12 maggio. Ad aprire il calendario il 5 maggio è stata Milano, in un evento organizzato dall'associazione Maddmaths! in collaborazione con le università Bicocca, Bocconi, Politecnico e Statale. Tra le iniziative in programma, la performance 'Racconta una matematica' e alcune letture dal laboratorio teatrale 'Donne in Matematica' curato da Maria Eugenia D'Aquino. Previsti inoltre eventi anche a Roma, presso l'Università Sapienza, a L'Aquila con quattro matematiche che condivideranno le loro esperienze personali e professionali in un tavolo di confronto aperto, tra racconti, domande e dibattito. A Cagliari sono in programma un seminario, uno spettacolo teatrale e la mostra 'Women of Mathematics from around the World'. A chiudere, il 6 giugno, sarà l'Università di Roma Tor Vergata con la partecipazione Elena Giorgi della Columbia University con una lezione sulla matematica dei buchi neri.