Will Hunting - Genio ribelle - In questa pellicola del 1997 viene raccontata la storia di Will (Matt Damon), un orfano ventenne impiegato come addetto delle pulizie al MIT. Will, però, possiede anche un'intelligenza fuori dal comune e risolve per caso un difficile teorema matematico lasciato sulla lavagna dal professor Lambeau (Stellan Skarsgård). Sarà proprio il professore a mostrargli la strada da seguire, anche presentandolo al terapista Sean McGuire (Robin Williams)

