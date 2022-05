Ucraina, una famiglia distrutta dalle bombe. VIDEO

Ognuno vive il dolore a modo suo. E non c’è maniera più diversa di quella che hanno Euhenia e Maksym, marito e moglie, che hanno perso il figlio di 10 anni nei bombardamenti di Chernihiv il 16 marzo. Lei, ferita gravemente, tace e non alza mai lo sguardo, i suoi occhi non incontrano mai i nostri, non una singola volta. Lui invece non riesce a smettere di parlare: “Quando c’è stata l’esplosione ho pensato di morire, era buio, ero intontito, ho acceso la torcia e ho visto mio figlio nel sangue, mia moglie che urlava, sono corso nei rifugi a chiedere aiuto ma nessuno è venuto, avevano paura, c’erano ancora i bombardamenti” (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Il più grande rammarico, non essere scappati da Chernihiv

“Tutti i giorni la mattina – ricorda Maksym – andavo a cercare cibo per la famiglia, a fare la fila per il pane, anche per 4 ore per due pezzi di pane”. Adesso Dmytro non c’è più. La famiglia sono loro due. Insieme devono trovare la chiave per andare avanti. Maksym parla e corre, da sempre. È un maratoneta paralimpico, e prima della tragedia correva anche insieme al figlio e alla moglie. Ora gli restano le mezze maratone online che dice di fare in onore dell’Ucraina. Adesso la sua ragione di vita sembra essere rimettere Euhenia in piedi quanto prima. Ci vorranno ancora due interventi chirurgici per recuperare i 12 centimetri di osso che ha perso. Ma Euhenia non parla, sembra senza speranza, dice solo che non vuole ricordare quei momenti. Il più grande rammarico sembra essere quello di non essere scappati da Chernihiv quando ancora si poteva. E quando Dmytro era ancora vivo. Ma tutte le parole sono nella bocca di Maksym: “Cercavamo il modo di evacuare, ne parlavamo in famiglia, ma Euhenia non ha voluto andarsene, aveva paura, abbiamo deciso di aspettare un corridoio umanitario, e poi sua madre ci ha detto che per i civili non c’era pericolo, nessuno ci avrebbe colpito perché non siamo militari”.