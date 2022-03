Guerra in Ucraina, il reportage di Sky News da Chernihiv. VIDEO

Il reportage

approfondimento

Le città devastate dai bombardamenti russi

"File di civili si stendono sul terreno mentre continuano i bombardamenti, poi si rialzano per scappare sotto le bombe", racconta la giornalista. "Decine di persone provano a fuggire con gli zaini, guidate nei campi da soldati i cui fucili non sono nulla rispetto all'artiglieria pesante russa. Vivono senza riscaldamento, senza mangiare e bere, senza corrente". Quando arriva in città, ai lati della strada compaiono case distrutte, colonne di fumo e strade dissestate. In un rifugio incontra alcuni volontari che da settimane sono lontani dalle loro famiglie. "Nessuno ci obbliga a stare qui, ma è il nostro dovere", racconta uno di loro. In un campo si vedono i resti di alcune armi. "Abbiamo consultato diversi esperti, sono bombe a grappolo", dice Crawford che racconta come in città le sirene suonino continuamente e chi fugge, tenta di ripararsi attaccando nastro adesivo agli autobus. "Per chi è ancora qui, questa non è vita, è sopravvivenza e chi è bloccato a Chernihiv non sa per quanto ancora potrà resistere".