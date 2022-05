6/10 ©Ansa

CYBER-GUERRA - Un altro fronte su cui Stati Uniti e Paesi occidentali si starebbero muovendo per colpire la Russia è quello della cyber-guerra. È stato lo stesso Putin, in un discorso al Consiglio di sicurezza nazionale, ad aver parlato di un “crescente” numero di attacchi da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Il presidente russo ha però sottolineato che le aggressioni sono fallite - proprio come le “sanzioni in generale" - perché "eravamo preparati". Dal 2025, Mosca vieterà di “utilizzare sistemi stranieri per la protezione delle informazioni”