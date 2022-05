Guerra in Ucraina, nuove prove del massacro di Bucha. VIDEO

Nove prigionieri ucraini camminano in fila, seguiti da un soldato russo con il fucile puntato. In un altro video alcuni testimoni oculari riprendono uomini ucraini che vengono fatti stendere a terra. Queste le nuove prove dei massacri di Bucha pubblicate dal New York Times

Altre immagini da Bucha, in Ucraina, gettano nuove ombre sulle forze di occupazione russe, accusate da Kiev di aver compiuto un massacro giustiziando centinaia di civili e di volontari. Ieri il New York Times ha pubblicato alcuni video, nuove prove degli orrori compiuti nella città a nord della capitale ucraina. In un estratto, risalente allo scorso 4 marzo, nove prigionieri ucraini attraversano la strada in fila, seguiti da un militare russo con il fucile puntato. Si tratta di soldati volontari che camminano piegati in avanti, attaccati l'uno alla cintura dell'altro e con le mani sopra alla testa. GUARDA IL VIDEO (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)