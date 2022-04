Guerra Ucraina, Cnn: “Video prova che russi responsabili di Bucha”

Arriverebbe da un video girato da un drone la conferma dei crimini commessi dalle forze armate russe a Bucha. Il video, la cui autenticità è stata confermata dalla Cnn, che ha anche provveduto a geolocalizzare le immagini girate, mostra veicoli e forze militari russi in una strada di Bucha vicino a corpi di civili. Il Cremlino ha sempre smentito il suo coinvolgimento nel massacro avvenuto nella cittadina a nord-ovest di Kiev, a lungo occupata dalle forze russe. I corpi dei civili con le mani legate in strada sono stati trovati dalle forze ucraine dopo la riconquista del territorio, a inizio aprile. Il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, e il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, hanno ripetutamente affermato che i video e le immagini satellitari che mostrano i corpi a Bucha sono falsi. Ma il video del drone, girato il 12 e il 13 marzo, dimostrerebbe il contrario. La Cnn ha specificato di non rivelare la fonte che ha girato le immagini per una questione di sicurezza (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).