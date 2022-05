Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 22 maggio sulla crisi. DIRETTA

Per far fronte alle crescenti "minacce militari" dell'Occidente - tra cui le domande di Stoccolma e Helsinki per entrare nella Nato - Mosca punta a una maggior militarizzazione dei suoi confini verso Ovest. Come già successo con Polonia e Bulgaria, il Cremlino ha annunciato l'interruzione - da oggi - delle forniture di gas verso il territorio finlandese. La compagnia energetica statale finlandese Gasum ha confermato lo stop, così come la russa Gazprom. L'ANALISI