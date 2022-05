Finlandia, ecco come Helsinki farà a meno del gas russo

1/10 ©Ansa

La Russia, come minacciato, ha chiuso i rubinetti del gas alla Finlandia. Ufficialmente perché Helsinki ha rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in rubli, come richiesto da Mosca, ma è difficile non pensare che si tratti anche di una forma di ritorsione per la decisione delle autorità finlandesi di entrare nella Nato

