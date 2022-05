Ucraina, Zelensky: "Guerra si concluderà solo con diplomazia"

Quella di oggi potrebbe rappresentare una svolta nella retorica recente delle autorità ucraine. Alcuni giorni fa la, vicepremier Iryna Vereshchuk, per esempio, aveva affermato che trattare con il Cremlino non aveva senso perché l'obiettivo di Putin era la distruzione del Paese e che, pertanto, l'unica strada era proseguire la guerra fino in fondo.

Il tavolo delle trattative

Ora però il presidente ucraino apre alla via della diplomazia. "Ci sono cose che potremo realizzare solo al tavolo delle trattative. Vogliamo che tutto torni (come prima)", cosa che "la Russia non vuole", ha aggiunto Zelensky. Martedì scorso un consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Modoliak, aveva indicato che i colloqui tra Mosca e Kiev erano "sospesi", affermando che la controparte non mostrava alcuna "comprensione" della situazione. Il giorno successivo il Cremlino aveva accusato l'Ucraina di "totale riluttanza" a trattare.